Сургут, Югра, 20 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Югре пилотажная женская группа «Барсы» вновь проведёт воздушное шествие «Бессмертного полка» под облаками. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Оперативный штаб ХМАО Пилотажная группа «Барсы»

Самолеты «Як» с портретами героев Великой Отечественной войны взлетят 8–9 мая в честь 77-летия Великой Победы. Воздушные «Барсы» пройдут единым строем над городами Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск. На их бортах будут размещены фотографии родственников жителей Югры — дедов, прадедов, принимавших участие в войне.

Фотографии героев для размещения на бортах самолётов можно направить в сообщения группы «Пилотажная группа Барсы || Сургут» до 4 мая с пометкой «Бессмертный полк-22».