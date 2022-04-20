Якутск, , 10:46 — REGNUM О стабилизации ситуации с ростом цен заявили в государственном комитете по ценовой политике Якутии. Повышение стоимости товаров произошло из-за повышенного спроса и в ближайшее время скачков цен не предвидится, заявила зампредседателя ведомства Саргылана Матвеева в эфире телеканала «Якутия 24».

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В Якутии, как и по всей стране, в марте 2022 года наблюдался опережающий рост цен на отдельные продовольственные и непродовольственные товары. Рост цен был во всех магазинах районов республики. Сейчас ситуация стабилизировалась. Резкого роста цен не наблюдаем. Даже есть некоторые снижения на отдельные продовольственные товары», — отметила она.

По словам Саргыланы Матвеевой, запасы продовольствия в республике сформированы, и это основа для стабильности цен. В марте они наиболее сильно повышались в Якутске и посёлке Нижний Бестях. В северных и арктических районах скачка стоимости товаров не было, отметили в Госкомцен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ощутимо подорожали продукты питания. Фото новых ценников жители республики публиковали в соцсетях и констатировали, что уже ощутили на себе последствия введения санкций.