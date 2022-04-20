Москва, 20 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Объем инвестиций из стран Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в экономику Москвы за пять лет вырос в 2,6 раза и составил $2,8 млрд. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на портале мэра столицы.

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Из общего объема инвестиций $1,6 млрд, почти 60%, вложили инвесторы из Казахстана, $820 млн — из Белоруссии, $242 млн — из Армении, $60 милн — из Киргизии.

По словам Ефимова, страны ЕАЭС остаются важными экономическими партнерами Москвы. Оборот внешней торговли города с ними в 2021 году составил $24,96 млрд, что на 41,2%, чем в 2020 году.

Экспорт Москвы в страны ЕАЭС увеличился на 49% и достиг $16,75 млрд. Объем импорта столицы России из Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана вырос за год на 27,7%: в 2021 году он составлял $8,21 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объем инвестиций в экономику города за 11 лет (с 2011 года) увеличился в 3,4 раза и превысил 30 трлн рублей.

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