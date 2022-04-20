Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о загрязнении земли, нанесшем ущерб на 147 млн рублей, сообщили 20 апреля в пресс-службе прокуратуры.

пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Земляные работы

Нарушение законодательства прокуратура выявила на земельном участке по улице Глухарской Приморского района Петербурга. Как выяснилось, рабочие ООО «Простор» завозили и уплотняли земельный участок отходами грунта с включением строительных отходов. Взятые пробы пробы показали, что отходы относятся к IV–V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

«Общая площадь загрязнения составила более 2 га. Размер причиненного ущерба составил 147 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

По данному факту природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган дознания, после чего было возбуждено уголовное дело по п ч. 1 ст. 254 («Порча земли») УК РФ.

«Расследование уголовного дела, а также вопросы устранения выявленных нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры», — заверили в надзорном ведомстве.