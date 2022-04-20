Париж, 20 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Французская компания Danone решила существенно пересмотреть свою деятельность в России, сообщает крупнейший в Ирландии новостной портал о сельском хозяйстве Agriland.

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Компания прекратила импорт в Россию воды Evian и продукции Alpro.

Danone решила также переориентировать свой портфель на основные молочные продукты, детское и лечебное питание. Компания прекращает все новые инвестиции, включая рекламу.

В компании также обещают пожертвовать прибыль организациям по оказанию гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, группа Stellantis, транснациональная корпорация по производству автомобилей, объявила о приостановке работы своего единственного завода в Калуге из-за международных санкций против России и нехватки запчастей.