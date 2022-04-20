Вена, , 10:12 — REGNUM Российская сторона с глубоким разочарованием восприняла рекомендацию Австрии воздержаться от участия 15 мая в официальной церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом заявили в посольстве России в Вене.

Флаг Австрии

Дипломаты напомнили, что 19 апреля во изменение ранее разосланного циркулярного письма ими было получено уведомление от имени председателя австрийского и президента международного комитетов Маутхаузена с «настоятельной рекомендацией» лично послу России и другим сотрудникам посольства воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен.

«Глубоко разочарованы этим решением вышеуказанных руководителей, какими бы соображениями политической конъюнктуры на Западе они ни были продиктованы», — говорится в заявлении российского дипломатического представительства.

Также отмечается, что Россия «как государство-продолжатель бывшего СССР не приемлет дискриминационного отношения к жертвам и узникам нацизма по национальному признаку в духе человеконенавистнической идеологии фашизма».

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«Заверяем, что сотрудники посольства России и других российских загранпредставительств в Австрии […] найдут возможность достойно отдать дань памяти жертвам системы лагерей Маутхаузена вне рамок спланированной программы официальных торжеств», — указано в заявлении.

Напомним, ранее председатель австрийского комитета Маутхаузена заявил, что официальные представители России и Белоруссии не будут приглашены 15 мая на церемонию по случаю 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии. Такое решение принято на фоне проведения российской военной спецоперации на Украине. при этом бывшие узники и их родственники из России и Белоруссии приглашены.

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