Москва, , 10:11 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Джо Байдена о причинах высокой инфляции в Соединенных Штатах.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее глава Белого дома заявил, что у высокой инфляции в США две причины – коронавирус и президент РФ Владимир Путин.

«Это классика их (США) пропаганды сегодняшнего дня: все, что у них не получается, они в этом обвиняют президента России. У них был президент США, выбранный Путиным, сейчас появилась инфляция, у них появились теперь цены возросшие на энергоносители тоже по этой причине. Ну, это классика американской пропаганды сегодняшнего дня», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что причиной высокого уровня инфляции в США является кризис либеральной модели экономики, у которой единственным ресурсом является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем.

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