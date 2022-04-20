Москва, 20 апреля 2022, 10:11 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Джо Байдена о причинах высокой инфляции в Соединенных Штатах.
Ранее глава Белого дома заявил, что у высокой инфляции в США две причины – коронавирус и президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что причиной высокого уровня инфляции в США является кризис либеральной модели экономики, у которой единственным ресурсом является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем.
Читайте также: Захарова: причина инфляции в США — кризис либеральной модели экономики