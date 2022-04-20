Москва, 20 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Фронтовые бомбардировщики Су-34 сбросили бомбы на украинский военный объект, видеоролик об этом распространён Министерством обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Ролик содержит кадры взлёта Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами, а также кадры воздушного удара по промышленной застройке. Здания на видео похожи на заводской комплекс «Азовсталь» в Мариуполе.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи российских ВКС отработали практические авиационные удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям, складам с вооружением и боеприпасами.

Такими укреплениями пользуются украинские националисты. Удары по сооружениям наносились одиночно и парами.

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