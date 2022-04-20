Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова скоро станет матерью. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 апреля.

Мария Шарапова Mariasharapova.com

Шарапова опубликовала фотографию, на которой видны изменения её фигуры. «Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — пошутила спортсменка.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Шарапова состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. В декабре 2020 года они объявили о своей помолвке.

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