Братск, Иркутская область, , 10:10 — REGNUM Оказание плановой медицинской помощи возобновили в гинекологическом, хирургическом, терапевтическом, неврологическом, детском отделениях стационара Братской районной больницы, сообщает 20 апреля телеграм-канал министерства здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В первую очередь госпитализируют пациентов группы риска, страдающих сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца. Направление на госпитализацию можно получить у лечащего врача.

Напомним, стационар Братской районной больницы был перепрофилирован в инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года. Пациентов с COVID-19 продолжат лечить в Братской городской больнице №5, там развёрнуто более 80 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 20 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8568 человек, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Всего в Иркутской области для лечения пациентов с COVID-19 продолжают функционировать около 850 коек.

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