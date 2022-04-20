Калуга, , 11:09 — REGNUM В Калужской области за последние девять недель отмечается спад заболеваемости COVID-19, аналогичного которому не было за весь период пандемии. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Министерство здравоохранения Калужской области

В медицинских стационарах области развёрнуто 300 специализированных инфекционных коек (на пике волны пандемии — до 2700 коек). Благодаря вакцинации от COVID-19 в регионе создана иммунная прослойка среди населения, что позволило отменить масочный режим. По состоянию на 18 апреля привит от ковида 635 тыс. 861 человек. Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции составляет 44,9%. Для сохранения коллективного иммунитета необходимо своевременно ревакцинироваться, ведь, по прогнозам специалистов, шестую волну ковида в виде новый штамм коронавируса — «стелс-омикрон» в калужском регионе можно ожидать в конце мая. Вакцинация остается самым надежным способом защититься от COVID-19. При этом специалисты настаивают, что наилучший иммунный ответ получается после вакцинации первым и вторым компонентами вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе работают 50 стационарных и 17 мобильных пунктов вакцинации от ковида, а также 74 мобильные прививочные бригады.

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