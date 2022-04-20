Донецк, 20 апреля 2022, 10:09 — REGNUM С момента начала эскалации ситуации на востоке Украины вооруженные украинские формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности почти 22 тыс. боеприпасов. Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за 63 дня эскалации со стороны киевских боевиков было зафиксировано 2094 обстрела территории ДНР, из которых 1891 был произведен с применением тяжелых видов вооружений.
«Всего противником выпущено 21 980 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК (оперативно-тактических ракетных комплексов) «Точка-У», шесть ракет РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-27 «Ураган» и 2587 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Мариуполе в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш» продолжаются работы по зачистке промзоны от остатков бойцов ВСУ и групп бандеровцев и наемников.