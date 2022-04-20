Донецк, 20 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. С момента начала эскалации ситуации на востоке Украины вооруженные украинские формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности почти 22 тыс. боеприпасов. Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что за 63 дня эскалации со стороны киевских боевиков было зафиксировано 2094 обстрела территории ДНР, из которых 1891 был произведен с применением тяжелых видов вооружений.

«Всего противником выпущено 21 980 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК (оперативно-тактических ракетных комплексов) «Точка-У», шесть ракет РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-27 «Ураган» и 2587 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Мариуполе в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш» продолжаются работы по зачистке промзоны от остатков бойцов ВСУ и групп бандеровцев и наемников.