Ульяновск, 20 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области возобновили работу выездные врачебные бригады, активизирована работа передвижных флюорографов и маммографов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Первые приёмы врачей в формате так называемых «выездных поликлиник» прошли в Новомалыклинском и Инзенском районах, где обследованы около 500 человек, из них 31 житель направлен на консультации к узким специалистам, в том числе 12 человек – в онкологический диспансер. Ещё десять пациентов госпитализировали.

Очередной выезд «мобильных» медиков планируется в Барышский район

По поручению губернатора Алексея Русских активизирована работа передвижных флюорографов и маммографов: с 1 по 15 апреля обследованы 4852 человека, из них 20 пациентов направлены на дополнительные обследования в связи с подозрением на заболевание.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 200 923 случая заражения коронавирусом, вылечились 193 883 пациента, умерли от ковида 4617 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работает телемедицинский центр (номер «122»), где консультируют по вопросам лечению пациентов с ковидом и ОРВИ, помогают вызвать врача на дом и дистанционно закрыть «больничный».