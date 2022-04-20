Москва, , 10:05 — REGNUM Современная западная элита пропитана кровавой клоунадой, которая готова развязать любое самое страшное кровопролитие не задумываясь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что еще в момент прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, он утверждал, что именно Зеленский развяжет кровавую войну, что и произошло. А все дело в том, что в этом почерк современного Запада.

«Если говорить, что такое постмодернизм на Запада – это эстетика кровавых клоунов в принципе. Это соединение шоу и пыток со сдиранием кожи. Это началось с первых же постмодернистов, и это внедряется в американскую элиту. Поэтому, мы имеем дело с палачами, которые перед тем, как что-нибудь осуществить хотят плясать, и у них это в крови. Но мы понимаем, чем это грозит», — заявил Кургинян.

По словам политолога, безусловно, у президента США Джо Байдена уже наблюдаются определенные проблемы биологического характера, и смеяться над ними грешно, однако он все же является главой могущественного государства, и он способен принимать любые решений. И нет ничего хуже слабых клоуноподобных гогочущих и одновременно готовых к любой крови элитариев, потому что именно они готовы развязать любую войну.