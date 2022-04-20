Мир к войне толкают кровавые клоуны, в которых превратилась элита Запада
Москва, 20 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Современная западная элита пропитана кровавой клоунадой, которая готова развязать любое самое страшное кровопролитие не задумываясь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Кургинян отметил, что еще в момент прихода к власти на Украине Владимира Зеленского он утверждал, что именно Зеленский развяжет кровавую войну, что и произошло. А всё дело в том, что в этом почерк современного Запада.
По словам политолога, безусловно, у президента США Джо Байдена уже наблюдаются определенные проблемы биологического характера, и смеяться над ними грешно, однако он всё же является главой могущественного государства, и он способен принимать любые решения. И нет ничего хуже слабых клоуноподобных гогочущих и одновременно готовых к любой крови элитариев, потому что именно они готовы развязать любую войну.