Москва, 20 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Современная западная элита пропитана кровавой клоунадой, которая готова развязать любое самое страшное кровопролитие не задумываясь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что еще в момент прихода к власти на Украине Владимира Зеленского он утверждал, что именно Зеленский развяжет кровавую войну, что и произошло. А всё дело в том, что в этом почерк современного Запада.

«Если говорить, что такое постмодернизм на Западе – это эстетика кровавых клоунов в принципе. Это соединение шоу и пыток со сдиранием кожи. Это началось с первых же постмодернистов, и это внедряется в американскую элиту. Поэтому мы имеем дело с палачами, которые перед тем, как что-нибудь осуществить, хотят плясать, и у них это в крови. Но мы понимаем, чем это грозит», — заявил Кургинян.

По словам политолога, безусловно, у президента США Джо Байдена уже наблюдаются определенные проблемы биологического характера, и смеяться над ними грешно, однако он всё же является главой могущественного государства, и он способен принимать любые решения. И нет ничего хуже слабых клоуноподобных гогочущих и одновременно готовых к любой крови элитариев, потому что именно они готовы развязать любую войну.

«Они-то и навязали миру уход от реальности, которая была, вот этот виртуальный мир, в котором ты можешь уничтожать сотни тысяч людей нажатием кнопки и гоготать. И это есть сейчас тот Запад, который мы видим. Он одновременно слабеет, деградирует, маразматическим становится всё более, и одновременно наращивает смертельную опасность для человечества. И Украина – это про это», — подытожил эксперт.