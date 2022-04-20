Энгельс, Саратовская область, , 10:07 — REGNUM В одной из школ города Энгельса организована доследственная проверка после появившейся в интернете публикации о периодическом насилии над учащимся начальных классов со стороны сверстников. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно публикации, учащийся начальной школы подвергается периодическому насилию со стороны одноклассников. Учителя, несмотря на возможную осведомленность, не пресекают их деяния.

ИА REGNUM напоминает, в одной из школ города Балаково избили троих учащихся, воспитываемых в приемной семье. Законные представители пожаловались на избиение детей и буллинг в образовательном учреждении.

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