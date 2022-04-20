Энгельс, Саратовская область, 20 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В одной из школ города Энгельса организована доследственная проверка после появившейся в интернете публикации о периодическом насилии над учащимся начальных классов со стороны сверстников. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Согласно публикации, учащийся начальной школы подвергается периодическому насилию со стороны одноклассников. Учителя, несмотря на возможную осведомленность, не пресекают их деяния.

ИА REGNUM напоминает, в одной из школ города Балаково избили троих учащихся, воспитываемых в приемной семье. Законные представители пожаловались на избиение детей и буллинг в образовательном учреждении.

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