Грозный, 20 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Мариуполе в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш» продолжаются работы по зачистке промзоны от остатков бойцов ВСУ и групп бандеровцев и наемников. Работы ведутся планомерно, квадрат за квадратом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В них подразделения из Чечни принимают самое активное участие.

Никита Третьяков ИА REGNUM Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз. Воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочёсывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

В ходе видеоэфира с главой Чечни бойцы демонстрируют Кадырову разгромленные цеха завода «Азовмаш» — одного из крупнейший машиностроительных предприятий Украины, а также захваченную у противника технику — два танка и микроавтобус и трофейное оружие и боеприпасы, которых так много, что «счет им давно потерян». По словам главы Чечни, чеченские военные давно могут «не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными».