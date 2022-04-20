Ханой, 20 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил о заинтересованности республики в расширении двусторонних торгово-экономических связей с Индией. Об этом сообщает 20 апреля Вьетнамское информационное агентство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Вьетнама

Вьетнамский премьер принял спикера Народной (нижней) палаты парламента Индии Шри Ома Бирлу, прибывшего в страну с официальным визитом. Фам Минь Чинь заверил, что Ханой продолжит создавать благоприятные условия для индийского бизнеса, чтобы росли инвестиции в экономику страны.

Глава правительства Вьетнама также сообщил, что пандемия коронавируса не остановила рост объёма двусторонней торговли между Ханоем и Нью-Дели. В 2021 году это показатель увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом и превысил $13,2 млрд.

Спикер нижней палаты индийского парламента заявил в свою очередь, что торгово-экономические связи между странами нужно активизировать, чтобы поскорее поднять двусторонний товарооборот до отметки в $15 млрд.

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