Волгоград, 20 апреля 2022, 10:02 — REGNUM План первоочередных действий по развитию экономики Волгоградской области в условиях санкций оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Власти подготовили 93 меры поддержки жителей и хозяйствующих субъектов. План включает в себя сохранение и создание дополнительных рабочих мест, продолжения роста объёмов производства товаров и услуг, прежде всего в рамках импортозамещения, поддержку проектов развития. Предусмотрен широкий спектр налогового стимулирования, сохранение льготных условий Гарантийного фонда региона и Фонда микрофинансирования предпринимательства.
Мероприятия рассчитаны на период до 2024 года и далее. Депутатам областной думы предстоит в ближайшее время рассмотреть комплекс мер, чтобы система поддержки заработала уже к 1 мая.