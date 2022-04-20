Волгоград, , 10:02 — REGNUM План первоочередных действий по развитию экономики Волгоградской области в условиях санкций оценивается в 9,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Администрация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

Власти подготовили 93 меры поддержки жителей и хозяйствующих субъектов. План включает в себя сохранение и создание дополнительных рабочих мест, продолжения роста объёмов производства товаров и услуг, прежде всего в рамках импортозамещения, поддержку проектов развития. Предусмотрен широкий спектр налогового стимулирования, сохранение льготных условий Гарантийного фонда региона и Фонда микрофинансирования предпринимательства.

«Отдельно в качестве важного предложения отмечу решение задачи по докапитализации основных отраслевых региональных фондов развития Волгоградской области на сумму порядка 1,7 млрд рублей», отметил губернатор Андрей Бочаров.

Мероприятия рассчитаны на период до 2024 года и далее. Депутатам областной думы предстоит в ближайшее время рассмотреть комплекс мер, чтобы система поддержки заработала уже к 1 мая.