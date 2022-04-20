Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Водитель автомобиля одного из сервисов каршеринга не справился с управлением и на скорости упал в реку Фонтанку, когда пытался скрыться от полицейских. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Набережная реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

ДТП произошло глубокой ночью 20 апреля. В 03:30 мск у дома 42 по Садовой улице экипаж ДПС попытался остановить водителя каршерингового автомобиля Nissan Qashqai. Однако тот лишь прибавил газу и попытался скрыться, началась погоня. На набережной реки Фонтанки, у дома 67, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, а затем на ограждение, после чего автомобиль упал в реку Фонтанку.

«Сотрудники полиции оперативно вызвали на место происшествия спасателей, которые вытащили водителя и пассажира Nissan, после чего они были госпитализированы в больницу с переохлаждением», — рассказали в ведомстве.

Водителем каршерингового автомобиля оказался 22-х летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишённый водительского удостоверения за оставление места ДТП. На водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) КоАП.