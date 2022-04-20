Донецк, 20 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Безыменное из Мариуполя, где продолжается зачистка города от украинских нацистов, было эвакуировано 557 человек и в том числе — 84 ребёнка. Об этом 20 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Беженцы из Мариуполя на вокзале в Тихвине

«За минувшие сутки, с 08:00 18 апреля до 08:00 19 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 557 человек, включая 84 ребёнка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 20 502 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики 32 раза обстреляли территорию ДНР.