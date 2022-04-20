Салехард, , 09:57 — REGNUM Из Салехарда на майские праздники введены новые дополнительные авиарейсы в Тюмень и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал

Самолёт авиакомпании «Ямал» Anna Zvereva

Так 29 и 30 мая появятся рейсы YC9846 Тюмень 11:20 (9:20 мск) — Салехард 13:00 (11:00 мск) и YC9845 Салехард 14:05 (12:05 мск) — Тюмень 15:40 (13:40 мск).

И 10 мая будут запущены рейсы YC46 Тюмень 15:20 (13:40 мск) — Салехард 17:00 (15:00 мск)., а также YC45 Салехард 18:20 (16:20 мск) — Тюмень 20:05 (18:05 мск).

Билеты на рейсы авиакомпании «Ямал» доступны в кассах и на сайте авиакомпании.