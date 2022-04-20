Ульяновск, 20 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается диспансеризация населения, в том числе переболевших ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Ulgov.ru Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом

Вопросы хода диспансеризации были подняты на заседании штаба по развитию региона. По данным властей, с начала года углубленную диспансеризацию прошли 12 540 жителей, переболевших ковидом.

Помимо этого, проводится диспансеризация населения, которое не болело ковидом. С марта 2022 года по настоящее время обследование прошли 39 988 человек, в том числе на второй этап процедуры направлен 8161 человек.

В пресс-службе губернатора отмечают, что по итогам 2021 года Ульяновская область вошла в пятёрку лучших регионов России по охвату углубленной диспансеризацией вылечившихся от ковида пациентов.

Напомним, что в начале февраля 2022 года в Ульяновской области на месяц прекратили плановые медосмотры и диспансеризацию населения из-за резкого роста заболеваемости ковидом. Обследования возобновили после стабилизации эпидемической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом начали проводить в Центре профессиональной патологии. В прошлом году диспансеризацией охватили свыше 22 тыс. жителей.