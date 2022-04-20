С начала года диспансеризацию после ковида прошли 12,5 тыс. ульяновцев
Ульяновск, 20 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается диспансеризация населения, в том числе переболевших ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Вопросы хода диспансеризации были подняты на заседании штаба по развитию региона. По данным властей, с начала года углубленную диспансеризацию прошли 12 540 жителей, переболевших ковидом.
Помимо этого, проводится диспансеризация населения, которое не болело ковидом. С марта 2022 года по настоящее время обследование прошли 39 988 человек, в том числе на второй этап процедуры направлен 8161 человек.
В пресс-службе губернатора отмечают, что по итогам 2021 года Ульяновская область вошла в пятёрку лучших регионов России по охвату углубленной диспансеризацией вылечившихся от ковида пациентов.
Напомним, что в начале февраля 2022 года в Ульяновской области на месяц прекратили плановые медосмотры и диспансеризацию населения из-за резкого роста заболеваемости ковидом. Обследования возобновили после стабилизации эпидемической обстановки.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом начали проводить в Центре профессиональной патологии. В прошлом году диспансеризацией охватили свыше 22 тыс. жителей.