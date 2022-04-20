Сеул, 20 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля обойдется бюджету страны в более чем $2,5 млн, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что мероприятие пройдет на площади перед Национальным собранием (парламентом) 10 мая и, как ожидается, будет стоить около 3,3 миллиарда вон (~$2,66 млн), что является самой большой суммой в истории.

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Как сообщало ИА REGNUM, в церемонии инаугурации президента примут участие около 41 тыс. человек.

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