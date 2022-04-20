Уфа, , 20:11 — REGNUM Ученые Сибирского федерального университета разработали новый эффективный метод очистки нефтедобывающих скважин от залежей углеводородов. Итоги своей работы они обнародуют в рамках Международной научно-методической конференции «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля: передовые технологии и современные тенденции» (ISE 2022), организуемой филиалом Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Салавате совместно с Ассоциацией поддержки научных исследований с 21 по 22 апреля 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации поддержки научных исследований.

Конференция «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля: передовые технологии и современные тенденции» (ISE 2022) Логотип конференции

Несмотря на введенные санкции и сложную политическую обстановку во всем мире, Россия, по данным аналитиков, к концу 2022 года имеет все шансы стать лидером мирового рынка нефтегазодобычи, тем более что спрос на «черное золото» в Китае, Индии и других азиатских странах постоянно растет.

Эта отрасль экономики страны находится в постоянном развитии и научные изыскания, способствующие ее технологическому совершенствованию, играют здесь большую роль. Проблематика темы заключается в том, что во время добычи нефтяные скважины закупориваются асфальтеновыми отложениями (HODAS) и газовыми гидратами, что приводит к пагубным производственным и эксплуатационным последствиям, и даже закрытию скважины. Научный коллектив СФУ, намереваясь решить данную проблему наиболее эффективным способом, опробовал новую перспективную технологию и специально разработанное оборудование для очистки трубопроводов и кольцевого пространства добывающих скважин.

На кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Института нефти и газа Сибирского федерального университета исследовали технологию применения термохимического метода со специализированным оборудованием для решения данной проблемы, где в качестве теплоносителя использовался металлический натрий и другие активные металлы, а изготовлением оборудования — термохимической установки занимались специалисты Химико-металлургического завода в Красноярске.

«Принцип технологии заключается в инициировании сильного экзотермического процесса внутри насосно-компрессорной трубы (НКТ), по которой нефть транспортируется на поверхность из скважины, в результате химической реакции щелочных металлов или щелочноземельных металлов (элементы I и II группы периодической таблицы) с кислотой. Выделяемое тепло эффективно разлагает HODAS внутри трубопроводов и в кольцевых пространствах, — поясняет доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Института нефти и газа Сибирского федерального университета Александр Азеев. — В своей работе мы сравнивали эффективность теплоносителей, металлов натрия и кальция, и описывали результаты опытно-промышленных испытаний на Юрубчено-Тохомском нефтегазоносном месторождении (ЮТФ) Красноярского края».

Авторы предлагают различные методы очистки трубных колонн залежей углеводородов с использованием термохимических устройств в ситуациях, часто возникающих в процессе нефтегазодобычи, а именно очистку кольцевого пространства от скоплений газовых гидратов, удаление парафинового воска изнутри трубной колонны и очистку кольцевого пространства, когда забой скважины связывается с ее устьем через НКТ. Технология, обсуждаемая в настоящем документе, сравнивалась с хорошо известными подходами к очистке внутритрубного и затрубного пространств. Устройства для обсуждаемой технологии были изобретены и запатентованы авторами.

Техническая новизна разработанного учеными СФУ метода заключается в улучшении и усилении процесса разрушения HODAS в добывающей скважине с помощью повышения теплоемкости применяемых устройств; улучшения контроля над моментом начала химической реакции; улучшении структурной целостности устройств и повышения безопасности их использования.

По мнению президента Российского общества социологов (Москва, Институт социологии ФНИСЦ РАН), доктора философских наук, профессора Валерия Мансурова, несмотря на санкции, российские ученые сохранили широкие и эффективные связи с большинством коллег из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Одним из новых трендов социальной жизни российского общества является то, что мы не хотим жить в капиталистическом мире! Мы меняем нашу экономику. Именно так я трактую все происходящие сейчас в нашей стране и за ее пределами изменения. И второй очень важный момент — это отношение к России в мире. Если посмотреть англо-саксонские СМИ, то весь мир против нашего государства.

Но мы, как социологи и политологи, проведя объективное исследование, установили количество лояльных жителей в странах, которые не нападают на Россию, к нашему государству, и пришли к выводу, что 80% населения земного шара не против нашей страны. Более того, значительная ее часть за Россию.

Так, например, на прошедшей в начале апреля Генеральной ассамблеи Европейской социологической ассоциации мы обратились к мировому научному сообществу с просьбой не поддаваться сиюминутным эмоциям и сделать все возможное для поддержания мира и сотрудничества между нашими странами. Позицию Российского общества социологов поддержало большинство участников ассамблеи, сохранив членство России в Европейской социологической ассоциации», — подчеркнул Валерий Мансуров.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год Годом науки и технологий. Вместе с этим было поставлено несколько важных целей: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ и формировать комплексное представление граждан о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий.