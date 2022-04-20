Лос-Анджелес, США, 20 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Американская актриса Хелен Миррен и её супруг Тейлор Хэкфорд высказались о смерти актёра Рио Хэкфорда. Об этом сообщило издание People.

Скриншот видео на YouTube Хелен Миррен

По словам актрисы и её супруга, они «убиты горем». Пара также назвала причину смерти Рио Хэкфорда: «Рио умер от увеальной меланомы, очень агрессивной и редкой формы рака».

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля 2022 года Рио Хэкфорд скончался в возрасте 51 года. Он является пасынком Хелен Миррен — актёр снимался в сериалах «Мандалорец» и «Настоящий детектив».