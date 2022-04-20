* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Известный афганский певец Фархад Дарья считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опасаются получения девушками и женщинами образования. По его словам, причина опасений радикалов заключается в том, что, если девочки и женщины станут грамотными, они могут участвовать в различных социальных мероприятиях вне дома. Об этом сообщает Ariana News.

Darivoa.com Школа для девочек

«Они легко могут управлять неграмотными женщинами, чтобы они оставались дома, пекли хлеб, готовили, убирали, постоянно рожали и, как следствие, им не нужно будет задумываться о жизни, а значит управлять ими можно будет так же легко, как рабынями», — пояснил он.

Фархад Дарья также утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают девочкам в Афганистане ходить в школу, но их собственные дочери получают высшее образование в других странах.

Индийская газета Print сделала аналогичное заявление на прошлой неделе. Издание упомянуло ряд официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Сухейля Шахина, главу политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, и написала, что их дочери учатся за границей и занимаются различной деятельностью, запрещённой для женщин и девочек в Афганистане.

Уважение прав человека, особенно прав девочек и женщин, является одним из условий признания международным сообществом правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не выполнили это условие.

Прошло более восьми месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили свою власть над Афганистаном, а школы для девочек старше шестого класса по-прежнему закрыты.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали широкую реакцию внутри и за пределами Афганистана.