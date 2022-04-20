Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM В параде Победы, который состоится 9 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону, примут участие более 2,3 тыс. человек, военная техника и авиация. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, передаёт ИА REGNUM.

Воздушная часть парада Александр Куликов © ИА REGNUM

В составе пеших парадных расчетов пройдут военнослужащие Министерства обороны РФ, сотрудники МВД и МЧС, бойцы Национальной гвардии, учащиеся кадетских корпусов, юнармейцы.

В составе механизированной колонны пройдет техника времен Великой Отечественной войны, а также техника войск связи, мотострелковых и танковых подразделений и других родов войск. В авиационном параде Победы примут участие 32 воздушных судна.

Вечером 9 мая на левом берегу реки Дон ростовское небо озарит праздничный фейерверк.