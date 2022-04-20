Тбилиси, 20 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Грузии в течение трёх лет выделит на развитие инфраструктуры высокогорных районов 968,5 млн лари (более $315 млн). Об этом, как сообщает пресс-служба правительства республики, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании Национального совета развития гор.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сообщил, что в 2022 году на развитие горных населённых пунктов выделят 20 млн лари (около $6,6 млн). В основном деньги вложат в развитие инфраструктуры.

Глава минсельхоза Отар Шамугия отметил, что на сельскохозяйственные проекты в горах в текущем году планируется выделить 5 млн лари (менее $2 млн).

Стоит отметить, что в Грузии 1801 населённый пункт имеет статус высокогорного поселения. Это 49% от общего количества поселений в стране. В горах официально проживает 262 тыс. человек. Там зарегистрировано около 500 предприятий.