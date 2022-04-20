Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга продолжают сносить здание бань Екимовой, несмотря на решение суда о запрете на снос и демонтаж.

Снос здания CyberComputers

Напомним, ранее городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пояснил, что здание якобы построено в 1948 году, а потому не относится к объектам культурного наследия и может быть снесено.

По данным депутата Заксобрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского, суд рассмотрел обращение о признании незаконным технического учёта года постройки — «1948 год» — для этого здания. Суд удовлетворил ходатайство о принятии мер предварительной защиты.

«Запретить ООО «Пегас», ООО «СК Прайд», а также любым другим юридическим и/или физическим лицам совершать работы по сносу (демонтажу) здания по адресу: Санкт-Петербург Малый пр. П. С., дом 4, литера А до вступления в законную силу решения суда по данному делу», — говорится в постановлении.

Вместе с тем решение суда на ход начавшихся ранее работ по сносу строения никак не повлияло. «Прайд» отказывается прекращать незаконный снос, несмотря на определение суда», — подчеркнул депутат.

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