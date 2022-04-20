Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве в начала 2022 года началось заселение в 18 новостроек по программе реновации, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройки Дарья Драй © ИА REGNUM

В новые дома переезжают более 6,5 тыс. человек (2,5 тыс. семей) из 33 старых пятиэтажек. По данным на 20 апреля, 3922 человека (1742 семьи) уже выбрали новые квартиры и готовятся к переезду.

Новостройки расположены в семи административных округах Москвы. Больше всего новых домов (пять) на северо-востоке столицы, на юго-западе (четыре) и в ЮВАО (три). Все дома построены в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве одобрено строительство 28 домов по программе реновации.

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