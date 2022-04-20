Ростов, Ярославская область, , 09:51 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области двое сотрудников полиции спасли провалившегося под лёд рыбака. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Спасение рыбака УМВД России по ЯО

Вячеслав Лабазнов и Николай Кугут были в патруле, когда поступило сообщение о рыбаке. Уже на месте они увидели, что мужчина находится в 25 метрах от берега. Ему пытались помочь находящиеся здесь же очевидцы.

«Оценив ситуацию, полицейские достали из служебного автомобиля буксировочный трос, стали бросать его тонущему человеку. Прапорщик полиции Николай Кугут снял верхнюю одежду и зашёл в воду по плечи. После нескольких попыток тонущий мужчина ухватился за брошенный трос. Капитан полиции Вячеслав Лабазнов совместно с гражданами за верёвку подтянули рыбака к стоящему в воде полицейскому, который вытащил того на берег», — рассказали в ярославской полиции.

Спасённый 66-летний рыбак от медицинской помощи отказался.