Ростов, Ярославская область, 20 апреля 2022, 09:51 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области двое сотрудников полиции спасли провалившегося под лёд рыбака. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Вячеслав Лабазнов и Николай Кугут были в патруле, когда поступило сообщение о рыбаке. Уже на месте они увидели, что мужчина находится в 25 метрах от берега. Ему пытались помочь находящиеся здесь же очевидцы.
Спасённый 66-летний рыбак от медицинской помощи отказался.