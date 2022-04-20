Благовещенск, , 10:43 — REGNUM С пожилого жителя Амурской области незаконно списали средства в счёт уплаты задолженности за электричество. Позже оказалось, что мужчина не проживал в доме, за обслуживание которого его заставили заплатить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Иск в суд на пенсионера подал «Амурэнергосбыт», который является филиалом ПАО «ДЭК». Было принято решение взыскать с амурчанина 20 тыс. рублей. Исполнял требование суда Пенсионный фонд России, который удержал эту сумму из пенсии пожилого человека.

То, что пенсионер не жил в помещении, по которому взыскивался долг, выяснилось позже. Он обратился с заявлением в энергоснабжающую компанию и ему вернули деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пенсионеры могут сократить выплаты по долгам. В частности, такую возможность даёт статья 207 Гражданского кодекса РФ.