Москва, , 09:50 — REGNUM В Госдуме прорабатывается предложение об использовании механизма выпуска целевых облигаций для финансирования проектов импортозамещения с участием системообразующих банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

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«Такие облигации могут стать важным источником формирования дополнительного капитала и фондирования банков в случае, если Банк России поддержит выпуск таких облигаций посредством их включения в ломбардный список и в иные механизмы рефинансирования кредитных организаций», — сказал Гаврилов.

Полученные средства банки смогут использовать для кредитования проектов импортозамещения на длительный период по низким ставкам, субсидируемым за счет средств, полученных от продажи облигаций, пояснил парламентарий.