Москва, , 09:50 — REGNUM Российская теннисистка, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сообщила о своей беременности. Об этом 20 апреля она написала в Instagram.

Мария Шарапова Boss Tweed

Шарапова, которой 19 апреля исполнилось 35 лет, опубликовала фото на пляже, на котором виден увеличившийся живот, и сделала подпись: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией».

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о помолвке Шараповой с британским бизнесменом Александром Гилксом.

В феврале 2020 года бывшая первая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 и стала серебряным призёром Олимпийских игр-2012.

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