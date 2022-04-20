Донецк, , 09:50 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в общей сложности за это период по ДНР было выпущено 190 единиц различных боеприпасов и уточняется, украинские боевики использовали при обстрелах реактивные системы залпового огня, артиллерию калибра 152 и 122 м, а также минометы калибра 120 мм.

Помимо этого, указывается, что были обстреляны районы шести населенных пунктов республики: Донецк (Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево и Пантелеймоновка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российские правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможности использования Москвой ядерного оружия.