Оренбург, 20 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области детский сад привлекли к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Fas.gov.ru Штраф

Внеплановая проверка показала, что дошкольное образовательное учреждение не выполнила своевременно предписание по приведению наружных лестниц со второго этажа здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Последовало составление административного протокола.

Суд первой инстанции вынес решение о штрафе в размере 75 тыс. рублей. Учреждение посчитало такой вердикт необоснованным и обжаловало. Детский сад посчитал, что его вина отсутствует, а нарушения требований пожарной безопасности связаны с нехваткой бюджетного финансирования. Суд апелляционной инстанции оставил решение коллег без изменения.