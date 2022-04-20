Анадырь, 20 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Роман Копин опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о закрытии портов восточной Чукотки для оказания услуг и захода иностранных судов по решению правительства РФ.

Роман Копин Судно на Чукотке

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«Поясню: порты Провидения, Эгвекинот и Беринговский включаются в состав Анадырского морского порта. Документ фиксирует это юридически.

Для грузополучателей и отправителей ничего не изменится, порты продолжат работу в штатном режиме. Это особенно важно с учётом предстоящей навигации и реализации инвестпроектов.

Что касается Беринговского, порт, как и весь проект, развивается. В этом году готовимся к обработке первого миллиона тонн грузов. В течение месяца ожидаем заход в порт Беринговский балкера-стотысячника «Адмирал Шмидт». По плану, ждём не менее четырёх таких судозаходов», — сообщил в телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку грузы по Северному морскому пути будет доставлять атомный лихтеровоз «Севморпуть». В предстоящую навигацию планируется выполнить два рейса по невысоким тарифам. Уже идёт работа над нормативной базой, чтобы судно могли принять порты Певека и Провидения. Есть договорённость с компанией ФЕСКО о шести судозаходах в Анадырь.