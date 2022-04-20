Севастополь, , 09:48 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя доставили 30 новых пациентов за сутки, сообщили в департаменте здравоохранения города 20 апреля. Накануне, 19 апреля, сообщалось о госпитализации 27 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выписаны 24 пациента. На данный момент в больницах находится 218 пациентов, из них 110 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в горздраве.

За минувшие сутки в городе подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай больше, чем накануне. Скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего за два года пандемии в Севастополе официально подтверждено 82 986 случая заражения коронавирусом, из общего числа выздоровели 80 252 человека, жертвами инфекции стали 2 316 человек.