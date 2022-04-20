Москва, , 09:47 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российские правоохранительные органы оценить факт распространения дезинформации о якобы возможности использования Москвой ядерного оружия.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала фрагмент интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, посвященный ядерному оружию, смысл которого был неверно передан в ряде телеграм-каналов.

«Это, кстати говоря, вопрос правоохранительным органам. У нас есть все законы, которые дают возможности правоохранителям заняться этой историей уже с точки зрения нарушения права, российского законодательства», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, это фейк, который имеет отношение не только к безопасности России, если речь идет о ядерном оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия будет использовать только обычные вооружения на данной стадии специальной военной операции на Украине.

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