Париж, 20 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Франция выразила готовность поддерживать Украину «всеми возможными способами», сообщает Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

Kremlin.ru Елисейский дворец

После обмена мнениями с президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами ​​Елисейский дворец заверил Украину в поддержке.

«Все союзники намерены поддерживать Украину всеми возможными способами: военными, политическими, экономическими», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Евросоюз достигли широкого консенсуса в отношении необходимости усиления давления на Москву, в частности, путем принятия новых санкций.