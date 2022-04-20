Москва, , 09:46 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны проявить ответственное отношение к вопросу покупки российского газа.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчёркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом спикер Госдумы указал на то, что у России нет желания спасть Европу.

«Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет», — указал он.

«У вас есть шанс проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен — того, к чему уже привели в Европе ваши необдуманные действия», — подчеркнул Володин.

Он обратил внимание на то, что Россия к вызовам адаптирована, а вот готовы ли страны Европы, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о переходе на рубли в расчетах за экспорт газа. Ряд стран согласились, некоторые считают такую практику обходом санкций.

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