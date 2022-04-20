Красноярск, , 09:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 19 лесных пожаров на общей площади 727 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар (сс) skeeze

Очаги возгораний действовали в 11 районах и в Шарыповском муниципальном округе. В тушении принимали участие 308 человек, применялась 51 единица техники. Два воздушных судна были задействованы на авиапатрулировании, доставке сил и средств к очагам возгораний.

В большинстве случаев лесные пожары возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения. Таковы предварительные данные краевого минлесхоза.

На утро 20 апреля в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 10 га в Дзержинском районе. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в 18 муниципалитетах Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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