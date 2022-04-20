Уфа, 20 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Тела сотрудника ГИБДД и его супруги обнаружили в их квартире в башкирском городе Кумертау. Об этом 20 апреля сообщает ИА «Башинформ».

Газовый счетчик

Сообщается, что после того, как полицейский не явился на службу, его обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, но дверь им никто не открыл, на телефонные звонки полицейский не отвечал.

Отмечается, что тогда было принято решение вскрыть квартиру. В ней были обнаружены тела 33-летнего полицейского, его жены 1991 года рождения, домашних животных.

«Не исключено, что погибшие стали жертвами несчастного случая, связанного с неисправностью газового оборудования. На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы с целью установления возможной утечки газа или скопления угарного газа. Руководство МВД республики приносит соболезнования коллегам, родным и близким погибших», — приводят журналисты сообщения пресс-службы МВД по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб инспектор ДПС.