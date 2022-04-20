Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратове в отношении сотрудницы структурного подразделения ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По данным следствия, с января по июнь 2021 года старшая смены структурного подразделения ОАО «РЖД», в чьи обязанности входит фиксация нарушений инструкции по безопасности движения, допущенных машинистами железнодорожного транспорта, лично получила от коллеги взятку путем перечисления денег на банковскую карту. Вознаграждение в размере 25 тыс. рублей предназначалось за сокрытие нарушений.

Преступные действия должностного лица выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области заместителя главы администрации одного из муниципальных районов подозревают в получении взятки в крупном размере.

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