Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:45 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал о проблемах Переславля-Залесского и планах по его развитию. Вопрос о ситуации в городе во время отчёта губернатора за 2021 год в Ярославской областной думе задал депутат Сергей Хабибулин.

Переславль-Залесский Илья Бесхлебный

«При бывшем губернаторе нам выделили 900 миллионов на три года на программу замены сетей. Всё бы было бы хорошо, но получается, что на первый год, когда 300 миллионов выделили, случайно в сметах забыли сделать так, чтобы после этого сделать благоустройство. Как можно так сделать сметы, чтобы после того, как делается замена сетей, не проводилось бы асфальтирование дороги этой и проведение благоустройства. Будет ли продолжена в Переславле-Залесском эта программа? Потому что насколько я знаю, там деньги в Мышкин перевели, но нам сети менять надо всё равно. И, самое главное, будет ли учитываться вот это благоустройство?» — спросил Сергей Хабибулин.

Михаил Евраев ответил, что деньги на благоустройство после замены сетей точно должны закладываться в сметы. Что же касается перевода средств в Мышкин, то они касаются другой программы — реконструкции очистных сооружений.

«Что касается сложившейся ситуации, естественно, она будет решена и дороги в таком состоянии, в котором были разрыты, не останутся. Это первое. Второе — это то, что в Мышкин были переведены очистные из Переславля-Залесского. Переброшены деньги по той простой причине, что Переславль-Залесский не подготовил проектно-сметную документацию на свои очистные. А мы деньги потерять не можем — деньги федеральные, деньги крупные. Свыше миллиарда рублей. Третье — это то, что по Переславль-Залесскому мы сейчас рассчитываем реализовать крупные инвестиционные проекты, и сделать очень серьёзную программу дополнительного благоустройства. Я не говорю про то благоустройство, которое идёт сейчас у Плещеева озера и которое наполовину сделано, которое наполовину не сделано и будет сделано в этом году, потому что не сделано в прошлом. Я говорю о дополнительном благоустройстве набережных. И это серьёзное благоустройство, это порядка трёх километров набережных», — рассказал Михаил Евраев.

Как сказал Евраев, областные власти работают над продолжением программы по реконструкции городских сетей.

«Предварительное решение, которое мы получили у Марата Хуснуллина (вице-премьер правительства РФ — ИА REGNUM) по поводу того, что на Переславль-Залесский по программе 60+, речь идёт о перекладке тех сетей, которым 60 с лишним лет, мы хотели получить порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И есть соответствующая резолюция уже. За счёт средств Фонда национального благосостояния. Потому что если вы приедете в Переславль-Залесский, то увидите не заизолированные трубы, которые там валяются. Долги огромные в связи с этим, убыток генерится на ежемесячной основе. Причём приличный убыток, который нам приходится гасить за счёт областных денег. По сути за счёт денег других районов, если называть вещи своими именами. Мы берём деньги других районов и направляем на погашение ситуации в Переславль-Залесском. Поэтому, конечно, там должен быть целый комплекс мер реализован для того, чтобы и благоустройство было сделано, и инвестиции пришли в сферу ЖКХ, и долг погасить в 1 миллиард 200 миллионов. Такой, не маленький. Это только по газу. Это так, если совсем коротко говорить по Переславль-Залесскому», — сказал Михаил Евраев.

Также, по словам Михаила Евраева, в Переславль могут прийти два крупных инвестора, готовые вложить в город порядка 5 миллиардов рублей. Впрочем, окончательного решения пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Переславля-Залесского ушла в отставку