Ульяновск, , 09:43 — REGNUM В Ульяновской области обновили данные о ходе прививочной кампании, призвав жителей вакцинироваться от ковида. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по развитию региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей на 19 апреля, первую прививку от ковида в Ульяновской области сделали 712 357 человек, что составляет 89,7% от плана. Кроме того, свыше 125 тыс. жителей прошли ревакцинацию.

В регионе отмечают, что операторы Центра телемедицины обзванивают жителей и напоминают о необходимости своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться. Аналогичная работа идёт в областных центрах долголетия.

Напомним, что на 15 апреля в Ульяновской области насчитывалось 706 987 жителей, прошедших вакцинацию от COVID-19. Таким образом, за четыре дня прививку сделали 5370 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области превышает федеральный показатель (45,2%) и составляет 51,1%. При этом каждую неделю он снижается: так, 4 марта он составлял 63,7%.

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