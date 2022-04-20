Москва, , 09:43 — REGNUM Чтобы понять, какая стороны конфликта на Украине стоит на стороне зла, достаточно посмотреть в глаза людям на эту и по ту сторону, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам политолога, без разницы, по существу, насколько безупречно организуется жизнь на освобожденных территориях Украины. Совершенно ясно, что до совершенства там далеко, как и понятно то, что там не зигуют, говорят на русском языке, учатся по русским учебникам и радуются.

«Вот это возвращение радости существует. Вот здесь возникает самое главное. Я сколько смотрю эти съемки бесконечные, вот как только смотришь на противоположную сторону, даже на рядовых людей, которые с той стороны говорят, они могут стараться быть пушистыми зайчиками, котиками, говорить, что мы добрые, нас убивают, а глаза злые. Как говорят в театре, глаза не загримируешь. А как только я смотрю на женщину, которой снесли полдома, она может и плачет, но у нее глаза добрые. А что, собственно, это означает? Это означает то, что когда в идеологии совсем абсолютизируется ненависть, то человек постепенно демонизируется, и мы имеем дело с очень странными явлениями», — заявил политолог.

Он также добавил, что нужно с научной точки зрения изучать не только ход военной операции в Мариуполе, но и весь омерзительный украинский нацистский эксперимент, приведший к нацификации населения.