Москва, 20 апреля 2022, 09:43 — REGNUM Чтобы понять, какая стороны конфликта на Украине стоит на стороне зла, достаточно посмотреть в глаза людям на эту и по ту сторону, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По словам политолога, без разницы, по существу, насколько безупречно организуется жизнь на освобожденных территориях Украины. Совершенно ясно, что до совершенства там далеко, как и понятно то, что там не зигуют, говорят на русском языке, учатся по русским учебникам и радуются.
Он также добавил, что нужно с научной точки зрения изучать не только ход военной операции в Мариуполе, но и весь омерзительный украинский нацистский эксперимент, приведший к нацификации населения.